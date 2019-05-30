Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»РИА Новости вчера в 22:21
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы". Их заявления приведены на сайте ведомства.
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В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»
Московский Комсомолецвчера в 22:44
СПГ вытесняет трубопроводный газ из Азии и формирует новые тренды для России
ИА "Реалист"вчера в 16:19
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Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт
Обновлено 28 мая в 10:16
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Общество
«Крылатое море» для особенных ребят
В Хабаровске построят многопрофильный центр по социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Новые скверы Южно-Сахалинска пока не хорошеют
Не прошло и трех недель после публикации Sakh.com "Не по чертежу: студенты Южно-Сахалинска убедились в странностях ремонта городских скверов", как примеру студентов решил последовать глава министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Семен Вялкин.
Обновлено вчера в 23:18
Гаджеты
Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T
Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено 27 мая в 13:05
Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Энергетика
Рост цен на бензин на Украине связали с Россией
В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Происшествия
Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы
Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста
16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Политика
Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими
Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Во Львове радикалы захватили здание горсовета
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Сергей Шойгу находится с визитом в Японии
Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ
Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Общество
Красноярцы рассказали о своем отношении к ЛГБТ-коллегам
Сотрудники красноярских компаний приняли участие в опросе сайта Зарплата.ру, который был посвящен отношению к коллегам иной сексуальной ориентации.
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Технологии
В Доминиканской Республике прошло первое тестирование связи 5G
Мобильный оператор Доминиканской Республики VIVA при сотрудничестве со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson провел тестирование связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Происшествия
На Украине горит разведывательный корабль ВСУ
Обновлено вчера в 03:49
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск
До сих пор в истории страны не было ни одного случая, чтобы по итогам парламентских выборов не было сформировано правительство.
Обновлено вчера в 21:21
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29