Финансы

В ВТБ объявили о снижении ставок по ипотекеExpert.ru 08:21

В банке ВТБ официально объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Согласно информации кредитной организации, с 1 августа 2019 года ставка в среднем снижает на 0,5 процентного пункта.
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ВТБ снизил ипотечные ставки на 0,5 процентных пункта

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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