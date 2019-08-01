Финансы
В ВТБ объявили о снижении ставок по ипотекеExpert.ru 08:21
В банке ВТБ официально объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Согласно информации кредитной организации, с 1 августа 2019 года ставка в среднем снижает на 0,5 процентного пункта.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами
Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Футбол
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 08:50
Политика
МИД Германии сожалеет о прекращении ДРСМД
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Авто
Acura опубликовала тизер на новую модель Type S Concept
Премиальный бренд Acura возрождает свой спортивный суббренд Type S, а новой его моделью станет загадочный Type S Concept.
Обновлено в 08:15
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
В Индии врачи удалили ребенку 526 "зубов", образовавшихся в нижней челюсти. О необычной операции сообщает издание Times of India.
Обновлено в 11:41
Культура
BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор»
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.
Обновлено в 04:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Авто
Новый Renault Duster получит экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Авто
Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей
Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue
Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад.
Обновлено в 08:34