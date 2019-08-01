Финансы

В ВТБ объявили о снижении ставок по ипотекеExpert.ru 08:21

В банке ВТБ официально объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Согласно информации кредитной организации, с 1 августа 2019 года ставка в среднем снижает на 0,5 процентного пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ снижает ипотечные ставки

РИА Новости04:56

ВТБ снизил ипотечные ставки на 0,5 процентных пункта

Коммерсантъ06:20

ВТБ снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ

РБК07:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ТАСС05:11

Обзор ставок банков Высшей ипотечной лиги на 31 июля 2019 года

ЛюдиИпотеки.рф11:33

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

Ведомости04:48

Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру29 июля в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами

Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Политика

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Футбол

Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»

Обновлено в 08:50
Политика

МИД Германии сожалеет о прекращении ДРСМД

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Авто

Acura опубликовала тизер на новую модель Type S Concept

Премиальный бренд Acura возрождает свой спортивный суббренд Type S, а новой его моделью станет загадочный Type S Concept.
Обновлено в 08:15
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Общество

Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

Обновлено в 09:26
Здоровье

В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов

В Индии врачи удалили ребенку 526 "зубов", образовавшихся в нижней челюсти. О необычной операции сообщает издание Times of India.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Минобороны рассказало о запуске космических аппаратов-инспекторов

Обновлено в 09:51
Культура

BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор»

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.
Обновлено в 04:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Энергетика

«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда

За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Авто

Новый Renault Duster получит экономичный мотор

Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии

В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Авто

Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей

Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы

Обновлено в 04:02
Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Общество

48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue

Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад.
Обновлено в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное