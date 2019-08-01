В банке ВТБ официально объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Согласно информации кредитной организации, с 1 августа 2019 года ставка в среднем снижает на 0,5 процентного пункта.

В ВТБ объявили о снижении ставок по ипотеке

Армия и оружие Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Армия и оружие Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.

Авто АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.

Политика Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Политика МИД Германии сожалеет о прекращении ДРСМД В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора.

Авто Acura опубликовала тизер на новую модель Type S Concept Премиальный бренд Acura возрождает свой спортивный суббренд Type S, а новой его моделью станет загадочный Type S Concept.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Здоровье В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов В Индии врачи удалили ребенку 526 "зубов", образовавшихся в нижней челюсти. О необычной операции сообщает издание Times of India.

Культура BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор» Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Энергетика «Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.

Политика Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".

Авто Новый Renault Duster получит экономичный мотор Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Армия и оружие США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.

Общество Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.

Происшествия Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.

Авто Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.