Экономика

В ВТБ не ожидают новых жестких санкций в отношении банка в 2019 годуРИА Новости 01:05

ВТБ, второй по размеру активов банк в РФ, не ожидает новых жестких санкций в отношении банка в 2019 году, однако разработал "запасной" план на случай их ужесточения, заявил журналистам глава кредитной организации Андрей Костин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Костин рассказал о ходе снятия запрета на посещение форума в Давосе

Экономика сегодня01:42

Костин рассказал, как удалось снять запрет на участие РФ в Давосском форуме

РИА Новости01:08

Глава ВТБ: правительство не обсуждает приватизацию банка

Реальное время01:11

Костин: Приватизации ВТБ мешают санкции

Московский Комсомолец00:56

Костин рассказал о переговорах представителей ВТБ с коллегами из США в Давосе

iReactor01:14

Руководители ВТБ в Давосе встречались с представителями Саудовской Аравии, Катара, США

ТАСС00:59

Глава ВТБ: политическая стабильность у нас есть. Рост экономики обеспечим

Красная веснавчера в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Армия и оружие

Шведский самолёт-разведчик перехвачен российским Су-27

Обновлено в 01:50
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи»

УАЗ начал выпускать авторефрижератор "Профи" с заводским газобалонным оборудованием. Силовая установка автомобиля работает на пропан-бутане.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Кадыров прокомментировал решение суда о списании долгов за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «беспочвенными» разговоры о списании 9 млрд руб. долгов за газ, «которые якобы простили населению Чечни».
Обновлено в 02:04
Происшествия

Под Москвой поезд остановился из-за сильного мороза

Мороз привел к повреждению кабеля, сообщили в пресс-службе МЖД. Это случилось в 6:30 на станции Мытищи с электричкой Пушкино - Москва.
Обновлено в 00:55
Происшествия

ФСБ обыскала и задержала мэра Нефтеюганска

Сотрудники ФСБ задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.
Обновлено в 02:15
Политика

Глава Renault Карлос Гон подал в отставку

Президент- генеральный директор корпорации Renault Карлос Гон подал прошение об отставке.
Обновлено в 02:08
Происшествия

На севере Москвы в квартире жилого дома произошел хлопок

Обновлено в 01:05
Технологии

Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси

Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Авто

Toyota представила юбилейный Land Cruiser Heritage Edition

В Сети прошла презентация нового лимитированного Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:37
Интернет

Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей

Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.
Обновлено в 00:44
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено вчера в 00:22
Интернет

В Китае заблокировали поисковик Bing от Microsoft

Bing — последний из крупных западных поисковиков, который работал на территории КНР благодаря тому, что согласился цензурировать результаты запросов.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Обновлено вчера в 22:49
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин повторил результат лучшего российского бомбардира в истории лиги Сергея Федорова.
Обновлено в 02:05
Общество

Названа самая полезная для здоровья рыба

В ближайшее время Росрыболовство планирует составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой

Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:38
Экономика

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

«Яндекс» выпустил в продажу мультимедийный комплекс

Обновлено вчера в 04:45
Гаджеты

Гендиректора Apple Тима Кука рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 22:33
Авто

Ford обновил пикап Ranger для Европы

Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

В Воронежской области в ДТП с двумя автобусами погиб один человек

В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.
Обновлено в 01:12
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

Обновлено вчера в 20:16
Общество

Население России снизилось впервые за 10 лет

Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено вчера в 13:35
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии

Режиссера Брайана Сингер обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним, сообщает издание «Atlantic».
Обновлено вчера в 19:53
Спорт

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Горящие в Черном море танкеры прекратили дрейфовать

Обновлено вчера в 13:49
Технологии

С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

США отказали Мадуро в разрыве дипотношений с Венесуэлой

Обновлено в 02:00
ещё по теме
Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное