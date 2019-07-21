с чего всё началось

На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом на своей странице в фейсбуке проинформировала 61-ая отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Авто Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.

Единоборства Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Единоборства Боксера Дадашева ввели в кому после боя Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Кино Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.

Авто Bosch выпустила обучающее видео по обслуживанию тормозной системы Вызывать посторонние шумы может и вибрация, причем как из самой тормозной системы, так и из других узлов: подвески или рулевого управления.

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Футбол Ростов — Спартак 2:2 Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.

Технологии FT: на тысячах мобильных телефонов установлено следящее ПО По данным FT, 54% людей, замеченных в домашнем насилии по отношению к близким, использовали шпионские программы для слежки.

Футбол «Бавария» обыграла «Реал» в Международном кубке чемпионов Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 победила мадридский «Реал» в матче Международного кубка чемпионов на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Футбол Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.

Авто Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Космос NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Космос «Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Происшествия В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы "На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека", - сказал он.

Спорт Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".