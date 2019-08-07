Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в ДонбассеРИА Новости 04:25
Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
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С начала объявления перемирия, с 21 июля, в вооруженных силах Украины в районе выполнения задания операции Объединенных сил погибли шесть военнослужащих вооруженных сил Украины, а также ранены девять военнослужащих.
— Руслан Хомчак, украинский военачальникРИА Новости 04:25
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
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