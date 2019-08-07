С начала объявления перемирия, с 21 июля, в вооруженных силах Украины в районе выполнения задания операции Объединенных сил погибли шесть военнослужащих вооруженных сил Украины, а также ранены девять военнослужащих.

Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика МИД Грузии осудил встречу Путина и Хаджимба МИД Грузии осудил встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась в Сочи.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Армия и оружие В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.

Происшествия Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.

Гаджеты Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой 48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.

Кино В Москву прилетел Квентин Тарантино Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».

Происшествия В Японии началось извержение вулкана Асама Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Общество Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Культура Актер Валентин Гафт перенес инсульт Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.

Экономика Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".

Политика Трамп считает проблемой ФРС, а не Китай Президент США Дональд Трамп полагает, что на самом деле проблему для роста экономики США представляет неправильная политика Федеральной резервной системы, а не Китай.

Армия и оружие Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.

Армия и оружие Видео спецоперации по нейтрализации главаря ячейки ИГ в Ингушетии НАК России опубликовал видео спецоперации, в ходе которой был нейтрализован главарь ячейки ИГ* в Ингушетии.

Общество Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.