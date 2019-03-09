Армия и оружие

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»RT на русском 13:06

Три боевые бригады Сухопутных войск ВС Украины получили новую символику. Об этом сообщил начальник Генштаба страны Виктор Муженко. Один из шевронов выполнен в красном и чёрном цветах — сочетании, которое ассоциируется с радикальными организациями.
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Виктор Муженко
Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад.
— Виктор Муженко, украинский военачальникRT на русском 13:06

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На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»

РБК13:25

Фото: символика «Украина или смерть» с изображением черепа утверждена для бойцов ВСУ

РЕН ТВ06:38

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»

RT на русском13:06

Череп появился на рукавах новой формы ВСУ

News.ru11:08

«Украина или смерть»: на рукавах бойцов ВСУ появится череп

Газета.Ru10:10

На нашивках бригады ВСУ появится изображение черепа

РИА Новости12:22

Бойцам ВСУ официально утвердили символику «Украина или смерть»

Московский Комсомолец06:24

Украинская армия получила шевроны «Мертвой головы» войск СС

Вести.UZ10:03
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко: Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России.
Обновлено в 11:50
Спорт

Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира

Обновлено в 12:03
Политика

В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину

В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.
Обновлено в 07:42
Политика

В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках

Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали

Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Венесуэле произошли новые отключения электричества

В Венесуэле в различных штатах произошли новые отключения электричества.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Петербурге со льда Финского залива спасли почти 100 рыбаков

Почти 100 любителей зимней рыбалки вышли на лед Финского залива, несмотря на предупреждения о непогоде.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено в 12:36
Кино

Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

Обновлено в 09:23
Происшествия

Порошенко сбежал от «охотников» при помощи газа

Полиция применила слезоточивый газ — только так Порошенко удалось уехать.
Обновлено в 12:55
Религия

Умер настоятель петербургского Казанского собора

После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
Обновлено в 12:30
Политика

Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации

Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:38
Футбол

ЦСКА — Рубин 3:0

Обновлено в 08:01
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено в 11:02
Религия

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Спорт

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

«Филин» «Адмирала Горшкова» напугал британские СМИ

The Times отдельное место в публикации отвела вооружению российского фрегата "Адмирал Горшков", пишет портал inosmi.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Полицейские прервали дебаты в «Открытой России»

Собравшиеся в офисе «Открытая Россия» рассуждали о снижении возраста сексуального согласия.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Спорт

Гараничев назвал опоздание на старт гонки КМ опытом

Российский биатлонист Евгений Гараничев вспомнил опоздание на старт гонки преследования на одном из этапов Кубка мира и прокомментировал эту ситуацию.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб

В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Париже задержаны 15 участников акции «желтых жилетов»

В ходе манифестаций «желтых жилетов» в Париже задержаны по меньшей мере 15 человек.
Обновлено в 12:50
Политика

Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Политика

Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов в парламент

Конституционный суд Молдавии 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал законными мандаты 101 избранного депутата.
Обновлено в 13:21
Футбол

«ПСЖ» заинтересовался хавбеком «Спартака»

Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Пальмире прогремел мощный взрыв

В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 10:16
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Бордо»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин с первых минут выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо».
Обновлено в 13:09
Политика

Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.
Обновлено в 11:47
Культура

В РПЦ возмутились военной песней в Исаакиевском соборе

Обновлено в 09:19
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