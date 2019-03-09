В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»RT на русском вчера в 14:06

Три боевые бригады Сухопутных войск ВС Украины получили новую символику. Об этом сообщил начальник Генштаба страны Виктор Муженко. Один из шевронов выполнен в красном и чёрном цветах — сочетании, которое ассоциируется с радикальными организациями.

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»

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