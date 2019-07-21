с чего всё началось

Украинские военные заявили, что готовы воевать с многочисленными российскими войсками, прибывшими на территорию белорусской части чернобыльской зоны отчуждения в Гомельской области. При этом министерство обороны Белоруссии указало Киеву, что российских военных там нет.

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

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Религия Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Гаджеты Компанию Xiaomi покидают топ-менеджеры Сразу два представителя китайской компании Xiaomi заявили о своем уходе.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

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Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Происшествия Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.

Армия и оружие Украина собирается купить списанные корабли советской постройки Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Гаджеты Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.

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Политика На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.

Энергетика «Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.