с чего всё началось

Украинские военные заявили, что готовы воевать с многочисленными российскими войсками, прибывшими на территорию белорусской части чернобыльской зоны отчуждения в Гомельской области. При этом министерство обороны Белоруссии указало Киеву, что российских военных там нет.

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

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Политика Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.

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