Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в ЧернобылеГазета.Ru 02:38
Украинские военные заявили, что готовы воевать с многочисленными российскими войсками, прибывшими на территорию белорусской части чернобыльской зоны отчуждения в Гомельской области. При этом министерство обороны Белоруссии указало Киеву, что российских военных там нет.
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с чего всё началось
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения.ТАССвчера в 13:35
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