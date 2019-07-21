с чего всё началось

Украинские военные заявили, что готовы воевать с многочисленными российскими войсками, прибывшими на территорию белорусской части чернобыльской зоны отчуждения в Гомельской области. При этом министерство обороны Белоруссии указало Киеву, что российских военных там нет.

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

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