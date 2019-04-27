Общество

В ВШЭ рассказали о сборе подписей за снос памятника ДзержинскомуРИА Новости вчера в 15:58

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) знает о сборе подписей студентов за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на территории корпуса вуза на Шаболовке, решения по учащимся еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.
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Ярослав Кузьминов
Памятники - это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от нее нельзя закрываться, вычеркивая или занавешивая какие-то ее страницы.
— Ярослав Кузьминов, российский экономистОбщественное телевидение России 14:32

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