Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирениемРБК 03:47
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Экономика
Самый дорогой кофе в США стоит $75 за чашку
Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75. Напиток продаётся в Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Норвежская принцесса Марта Луиза закрутила роман с темнокожим медиумом
О своем романе принцесса объявила в Instagram. Марта Луиза опубликовала совместный снимок с возлюбленным.
Обновлено в 06:08
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Автоспорт
Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»
В последний раз трасса в Зандворте принимала этап «королевских гонок» в 1985 году, победителем того Гран-при стал Ники Лауда.
Обновлено в 05:29
Общество
В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма
Забор вокруг строительной площадки храма святой Екатерины, который в понедельник уронили защитники сквера, восстановлен, на место начали привозить строительные материалы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Владелец шоу «Голос» отреагировал на победу дочки Алсу
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу после зрительского голосования с большим отрывом.
Обновлено в 07:56
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты
Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 07:08
Политика
Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00