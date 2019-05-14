Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирениемРБК 03:47

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

РБК03:47

Названа одна из основных причин детского ожирения

РИА Новости02:35

Названа одна из главных причин детского ожирения

Известия00:35

В ВОЗ назвали главную причину ожирения детей

Комсомольская правда02:00

Найден способ защитить детей от ожирения

Lenta.ru00:51

Названа основная причина детского ожирения

Газета.Ru02:09

Названа главная причина детского ожирения

Российская газетавчера в 23:17
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Политика

Парубий подписал закон о «госязыке»

Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
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Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза

Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Происшествия

Три человека погибли при чистке выгребной ямы в Ростовской области

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Наука

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря

Обновлено в 08:03
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле

Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Политика

В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод

Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Экономика

Самый дорогой кофе в США стоит $75 за чашку

Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75. Напиток продаётся в Сан-Франциско в штате Калифорния.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Норвежская принцесса Марта Луиза закрутила роман с темнокожим медиумом

О своем романе принцесса объявила в Instagram. Марта Луиза опубликовала совместный снимок с возлюбленным.
Обновлено в 06:08
Энергетика

В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов

"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Автоспорт

Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»

В последний раз трасса в Зандворте принимала этап «королевских гонок» в 1985 году, победителем того Гран-при стал Ники Лауда.
Обновлено в 05:29
Общество

В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма

Забор вокруг строительной площадки храма святой Екатерины, который в понедельник уронили защитники сквера, восстановлен, на место начали привозить строительные материалы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Культура

Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины

Обновлено в 07:20
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Владелец шоу «Голос» отреагировал на победу дочки Алсу

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу после зрительского голосования с большим отрывом.
Обновлено в 07:56
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги

По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 07:08
Политика

Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
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