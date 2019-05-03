Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирениемРБК 03:47
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Политика
Депутаты Рады предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
В Верховной раде Украины предлагают провести инаугурацию новоизбранного президента Зеленского 28 мая.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет
Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Экономика
Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей
Инвестиции в технологическое развитие сети закладывают основу для дальнейшего роста выручки от передачи данных, а также способствуют повышению индекса NPS.
Обновлено в 04:15
Кино
Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»
Как отмечает издание The Sun, на одном из стоп-кадров видно, что у Джейме Ланнистера, обнимающего свою сестру и возлюбленную Серсею, появилась вторая рука.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов
Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.
Обновлено вчера в 05:29
Интернет
Twitter сливал данные пользователей рекламному партнеру
Отмечается, что соцсеть собирала личные данные о геолокации пользователей и передавала эту информацию доверенному рекламному партнеру.
Обновлено в 04:13
Общество
Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки
Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Мутко рассказал об итогах отопительного сезона
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в апреле говорили, что по итогам отопительного сезона 2018–2019 года аварий на объектах ЖКХ стало на 10% по сравнению с прошлым сезоном.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
Обновлено в 05:54
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Политика
Песков назвал темы встречи Путина и Помпео
Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Сожгли лицо и грудь: пациентка в Москве пожаловалась на лучевую терапию в частной клинике
Якобы медики сожгли ей лицо и грудь во время лучевой терапии, а теперь утверждают, что они сработали качественно и на порог бывшую клиентку не пускают.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полицейский в Кузбассе выстрелил в угрожавшего прохожим наркомана
Сотрудник патрульно-постовой службы в Новоильинском районе Новокузнецка был вынужден применить табельное оружие, чтобы усмирить агрессивного наркомана.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Спорт
РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России
Принципиальное решение о внедрении VAR принято. Сейчас идет проработка деталей подрядчиков, исполнителей и прочего.
Обновлено в 06:36
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Интернет
FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ
Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24