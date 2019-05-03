В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирениемРБК 03:47

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

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