Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире канала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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