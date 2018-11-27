с чего всё началось

Судьбу 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы России, решит во вторник, 27 ноября, суд в Крыму. Сейчас они находятся в статусе подозреваемых. На допросе они признались, что осознанно пошли на незаконное проникновение на территорию России.

Армия и оружие Армия и оружие Раскрыты приказы командования задержанных украинских моряков Украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на задержанных в Керченском проливе кораблях, перед выходом в море рассказал своей девушке о полученных инструкциях.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

Армия и оружие Армия и оружие Истребитель Су-27 на вертолете перевезли в Кронштадт Очевидцы засняли момент транспортировки истребителя. В Петербурге при помощи вертолета провели транспортировку истребителя Су-27.

Армия и оружие Армия и оружие Япония может закупить у США 100 истребителей F-35

Армия и оружие Армия и оружие Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году На полигоне Балтийского флота РФ в Калининградской области в 2019 году в рамках Армейских международных игр состоится конкурс «Морской десант».

Армия и оружие Армия и оружие «Ростех» разработал двигатель для нового вертолета Ми-28НМ Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко считает, что новый двигатель и его «цифровая начинка» положительно скажутся на характеристиках вертолета.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения Объединенных сил Украины привели в полную боеготовность Подразделения и воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил.

Армия и оружие Армия и оружие В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча» В пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что работа по созданию и испытанию беспилотника, запускаемого в снаряде «Смерч», находится на заключительном этапе.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны накануне в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган приписал Турции победу над террористами ИГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стал возможным благодаря действиям Анкары, а другие противники вооруженных формирований, по его словам, «никакой борьбы с ним не вели».

Армия и оружие Армия и оружие Бойцы ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ в Донбассе Накануне, отметил Осадчий, ВСУ направили в район населенного пункта Сокольники разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Фантом».

Армия и оружие Армия и оружие «Переселенец» обживется на любом театре боевых действий В пресс-службе Западного военного округа изданию "Вечерняя Москва" сообщили о том, что с помощью комплексов "Переселенец" можно создавать свыше 100 закрытых каналов, общая пропускная способность которых составляет более 2 тысяч Кб / с. Новейшее ПО системы поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.