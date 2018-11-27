Армия и оружие
Задержанные моряки ВМС Украины дали признательные показания
Задержанные моряки ВМС Украины дали признательные показанияУтро.ru02:49
Судьбу 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы России, решит во вторник, 27 ноября, суд в Крыму. Сейчас они находятся в статусе подозреваемых. На допросе они признались, что осознанно пошли на незаконное проникновение на территорию России.
Утро.ru02:49
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ФСБ России опубликовала кадры опроса задержанных украинских военнослужащих.RT на русскомвчера в 14:58
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Армия и оружие
Раскрыты приказы командования задержанных украинских моряков
Украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на задержанных в Керченском проливе кораблях, перед выходом в море рассказал своей девушке о полученных инструкциях.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков
Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Истребитель Су-27 на вертолете перевезли в Кронштадт
Очевидцы засняли момент транспортировки истребителя. В Петербурге при помощи вертолета провели транспортировку истребителя Су-27.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Япония может закупить у США 100 истребителей F-35
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году
На полигоне Балтийского флота РФ в Калининградской области в 2019 году в рамках Армейских международных игр состоится конкурс «Морской десант».
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
«Ростех» разработал двигатель для нового вертолета Ми-28НМ
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко считает, что новый двигатель и его «цифровая начинка» положительно скажутся на характеристиках вертолета.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Подразделения Объединенных сил Украины привели в полную боеготовность
Подразделения и воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча»
В пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что работа по созданию и испытанию беспилотника, запускаемого в снаряде «Смерч», находится на заключительном этапе.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков
НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны накануне в Керченском проливе.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Эрдоган приписал Турции победу над террористами ИГ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стал возможным благодаря действиям Анкары, а другие противники вооруженных формирований, по его словам, «никакой борьбы с ним не вели».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Бойцы ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ в Донбассе
Накануне, отметил Осадчий, ВСУ направили в район населенного пункта Сокольники разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Фантом».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
«Переселенец» обживется на любом театре боевых действий
В пресс-службе Западного военного округа изданию "Вечерняя Москва" сообщили о том, что с помощью комплексов "Переселенец" можно создавать свыше 100 закрытых каналов, общая пропускная способность которых составляет более 2 тысяч Кб / с. Новейшее ПО системы поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов
Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины
В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
НАТО раньше срока начала учения в Косово
Международная миссия под эгидой НАТО по Косово и Метохии (KFOR) досрочно начала военные маневры на северных косовских территориях, передает Tanjug.
Обновлено в 07:57