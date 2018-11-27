Армия и оружие

Задержанные моряки ВМС Украины дали признательные показания
Утро.ru
02:49

Судьбу 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы России, решит во вторник, 27 ноября, суд в Крыму. Сейчас они находятся в статусе подозреваемых. На допросе они признались, что осознанно пошли на незаконное проникновение на территорию России.
Утро.ru02:49
с чего всё началось

Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих с задержанных кораблей

ФСБ России опубликовала кадры опроса задержанных украинских военнослужащих.
RT на русскомвчера в 14:58

Подробнее о событии

Киев отреагировал на «признания» задержанных ФСБ украинских моряков (видео)

Росбалт00:57

В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков

Газета.Ru01:52

Их послали на убой: эксперты прокомментировали признание моряков ВМС Украины в провокации

ФАН01:20

Задержанные украинские моряки сознались в провокации в Керченском проливе

URA.Ruвчера в 22:42

Опубликовано видео допроса задержанных в Азовском море украинских моряков

РИА Новостивчера в 16:33

Задержанный украинский моряк признался в провокации

Lenta.ruвчера в 15:46

Вооружены и готовы на все. Украинский капитан рассказал, что шел на провокацию сознательно

Вести.Ruвчера в 14:07
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Армия и оружие

Раскрыты приказы командования задержанных украинских моряков

Украинский моряк Андрей Артеменко, находившийся на задержанных в Керченском проливе кораблях, перед выходом в море рассказал своей девушке о полученных инструкциях.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков

Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Истребитель Су-27 на вертолете перевезли в Кронштадт

Очевидцы засняли момент транспортировки истребителя. В Петербурге при помощи вертолета провели транспортировку истребителя Су-27.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Япония может закупить у США 100 истребителей F-35

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году

На полигоне Балтийского флота РФ в Калининградской области в 2019 году в рамках Армейских международных игр состоится конкурс «Морской десант».
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

«Ростех» разработал двигатель для нового вертолета Ми-28НМ

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко считает, что новый двигатель и его «цифровая начинка» положительно скажутся на характеристиках вертолета.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Подразделения Объединенных сил Украины привели в полную боеготовность

Подразделения и воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В России прошли испытания беспилотника в снаряде «Смерча»

В пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что работа по созданию и испытанию беспилотника, запускаемого в снаряде «Смерч», находится на заключительном этапе.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков

НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны накануне в Керченском проливе.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Эрдоган приписал Турции победу над террористами ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стал возможным благодаря действиям Анкары, а другие противники вооруженных формирований, по его словам, «никакой борьбы с ним не вели».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Бойцы ЛНР сбили разведывательный беспилотник ВСУ в Донбассе

Накануне, отметил Осадчий, ВСУ направили в район населенного пункта Сокольники разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Фантом».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

«Переселенец» обживется на любом театре боевых действий

В пресс-службе Западного военного округа изданию "Вечерняя Москва" сообщили о том, что с помощью комплексов "Переселенец" можно создавать свыше 100 закрытых каналов, общая пропускная способность которых составляет более 2 тысяч Кб / с. Новейшее ПО системы поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов

Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины

В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

НАТО раньше срока начала учения в Косово

Международная миссия под эгидой НАТО по Косово и Метохии (KFOR) досрочно начала военные маневры на северных косовских территориях, передает Tanjug.
Обновлено в 07:57
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