Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском 20:43
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
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В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
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На заводе в Дзержинске произошли взрывы
Жители города Дзержинск Нижегородской области сообщают о двух сильнейших взрывах, произошедших 1 июня, в субботу, около полудня.
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На маршруте Якутск — Нижний Бестях задействовано 11 паромов
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
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Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
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На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
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Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
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Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет
Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено в 21:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
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В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте
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Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный модуль Bluetooth
Оказывается, новинки оснастили модулем беспроводной связи Bluetooth с неофициальным названием Super Bluetooth.
Обновлено в 04:25
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
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Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи
Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
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Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
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Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Экономика
Граждан расставят по адресам
Исходно, становясь клиентами банка или оформляя какой-то новый продукт, граждане сами предоставляют электронный адрес.
Обновлено в 17:55