Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском 20:43

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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«Меркурии» вместо «адмиралов». Корветы 20386 заменят фрегаты 11356

Sudostroenie.info31 мая в 05:29

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

RT на русском20:43

Корветы будущего заменят оставшиеся без украинских двигателей фрегаты

News.ru20:04

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

РИА Новости18:49

В РФ нашли замену «вставшим» без украинских двигателей фрегатам

Life.ru21:24

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Lenta.ru17:31

«Обездвиженным» фрегатам РФ нашли замену

Газета.Ru20:54
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:17
Футбол

Аллегри может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:35
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошли взрывы

Жители города Дзержинск Нижегородской области сообщают о двух сильнейших взрывах, произошедших 1 июня, в субботу, около полудня.
Обновлено вчера в 05:40
Транспорт

На маршруте Якутск — Нижний Бестях задействовано 11 паромов

Обновлено 30 мая в 22:00
Общество

Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите

Обновлено в 21:03
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Происшествия

Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет

Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено в 21:00
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Политика

В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте

Обновлено в 11:19
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Гаджеты

Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный модуль Bluetooth

Оказывается, новинки оснастили модулем беспроводной связи Bluetooth с неофициальным названием Super Bluetooth.
Обновлено в 04:25
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Происшествия

Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи

Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Обновлено в 18:34
Экономика

Граждан расставят по адресам

Исходно, становясь клиентами банка или оформляя какой-то новый продукт, граждане сами предоставляют электронный адрес.
Обновлено в 17:55
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