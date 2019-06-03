Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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В РФ нашли замену «вставшим» без украинских двигателей фрегатам

Life.ruвчера в 21:24

В ВМФ оставшиеся без украинских двигателей фрегаты заменят корветами

Комсомольская правда00:19

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Lenta.ruвчера в 17:31

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

RT на русскомвчера в 20:43

Корветы будущего заменят оставшиеся без украинских двигателей фрегаты

News.ruвчера в 20:04

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

РИА Новостивчера в 18:49

«Обездвиженным» фрегатам РФ нашли замену

Газета.Ruвчера в 20:54
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Общество

За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В Рязанской области в при столкновении фуры и двух легковушек погибли два человека, в том числе ребенок.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Губернатора Иркутской области выписали из больницы

Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Обновлено вчера в 22:23
Путешествия

Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

Сервис опросил две тысячи пользователей, выяснив, поездки в какие страны добавляют туристам килограммы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении

Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат.
Обновлено вчера в 20:24
Транспорт

Сахалин связали прямыми рейсами с городами Дальнего Востока

Рейсы в еще три города ДФО осуществляют по субсидированным тарифам, поэтому зачастую стоимость снижена в два-три раза.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено вчера в 03:36
Политика

Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник

Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии

Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир

В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено вчера в 13:25
Экономика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Авто

Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta

Компания Geely рассекретила обновленную версию компактного кроссовера Vision X3.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции

Пятеро человек пострадали после того, как у пристани Сан-Базилио в Венеции круизный лайнер MSC Opera столкнулся с небольшим прогулочным катером River Countess.
Обновлено вчера в 06:48
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено 01 июня в 19:40
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»

Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
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