Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Общество
За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции
"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Рязанской области произошло смертельное ДТП
В Рязанской области в при столкновении фуры и двух легковушек погибли два человека, в том числе ребенок.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Обновлено вчера в 22:23
Путешествия
Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы
Сервис опросил две тысячи пользователей, выяснив, поездки в какие страны добавляют туристам килограммы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении
Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат.
Обновлено вчера в 20:24
Транспорт
Сахалин связали прямыми рейсами с городами Дальнего Востока
Рейсы в еще три города ДФО осуществляют по субсидированным тарифам, поэтому зачастую стоимость снижена в два-три раза.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник
Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Geely представила новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely рассекретила обновленную версию компактного кроссовера Vision X3.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции
Пятеро человек пострадали после того, как у пристани Сан-Базилио в Венеции круизный лайнер MSC Opera столкнулся с небольшим прогулочным катером River Countess.
Обновлено вчера в 06:48
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено 01 июня в 19:40
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12