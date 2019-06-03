Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
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Гаджеты
Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц
Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Авто
Кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance
"Заряженные" кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance.
Обновлено в 00:00
Происшествия
При взрывах в Дзержинске пострадало 116 человек
Обновлено в 04:14
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика
Россияне стали есть меньше мяса
Рост производства мяса в РФ по итогам текущего года может оказаться самым низким за десятилетие.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть
Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Кино
ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» Идлиба
Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Новосибирске задержали экс-директора клиники Мешалкина
Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.
Обновлено в 03:55
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Общество
Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях
Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Общество
Tinder попал в реестр по слежке
Роскомнадзор включил компанию-владельца приложения для знакомств Tinder — Match Group, LLC — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 05:02
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Экономика
«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей
Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу
Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.
Обновлено в 04:37
Происшествия
После сноса памятника Жукову в Харькове завели дело
Обновлено вчера в 15:34