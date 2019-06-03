Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объёме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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В РФ нашли замену «вставшим» без украинских двигателей фрегатам

Life.ruвчера в 21:24

В ВМФ оставшиеся без украинских двигателей фрегаты заменят корветами

Комсомольская правда00:19

«Обездвиженным» фрегатам РФ нашли замену

Газета.Ruвчера в 20:54

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

RT на русскомвчера в 20:43

Корветы будущего заменят оставшиеся без украинских двигателей фрегаты

News.ruвчера в 20:04

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

РИА Новостивчера в 18:49

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Lenta.ruвчера в 17:31
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие

Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 18:02
Путешествия

Летние туры для россиян подорожали на треть

В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено вчера в 04:16
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Происшествия

Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено 01 июня в 03:43
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Экономика

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Кино

Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»

Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.
Обновлено в 00:24
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Политика

В Харькове националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист

Обновлено в 01:20
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Происшествия

Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество

Мэр Челябинска уволил начальника управления дорожного хозяйства города

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено вчера в 03:36
Общество

Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 00:32
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Арктический ветер принесет дожди и похолодание на Урал

Холодный фронт движется с побережья Арктики на Средней Урал, прогнозируемое начало похолодания — вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Иркутске три человека пострадали при столкновении маршрутки и такси

Обновлено в 01:50
Происшествия

В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте

На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено вчера в 21:47
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