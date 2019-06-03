Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объёме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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