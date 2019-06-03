Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объёме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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Общество
Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных
Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
Обновлено в 03:26
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек
Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
В Алтайском крае удвоилось число миллионеров
В Алтайском крае, по итогам декларационной кампании-2019, о доходах более 1 млн рублей в год заявили 5,4 тысячи налогоплательщиков, что на 46% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой
В Сети были опубликованы очередные снимки новых смартфонов от Apple - iPhone 11 и iPhone 11 Max.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.
Обновлено в 03:36
Экономика
SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ
Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа.
Обновлено вчера в 18:56
Наука
IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали
По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
В Полюстрово мужчина украл огромный мешок корма для собак
Накануне в полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный похитил из зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак.
Обновлено в 02:05