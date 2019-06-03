Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателейRT на русском вчера в 20:43

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объёме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал. Отмечается, что корветы проекта 20386 были разработаны в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
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В ВМФ оставшиеся без украинских двигателей фрегаты заменят корветами

Комсомольская правда00:19

В РФ нашли замену «вставшим» без украинских двигателей фрегатам

Life.ruвчера в 21:24

Корветы будущего заменят оставшиеся без украинских двигателей фрегаты

News.ruвчера в 20:04

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

RT на русскомвчера в 20:43

«Обездвиженным» фрегатам РФ нашли замену

Газета.Ruвчера в 20:54

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

РИА Новостивчера в 18:49

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Lenta.ruвчера в 17:31
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
Обновлено в 03:26
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

В Алтайском крае удвоилось число миллионеров

В Алтайском крае, по итогам декларационной кампании-2019, о доходах более 1 млн рублей в год заявили 5,4 тысячи налогоплательщиков, что на 46% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой

В Сети были опубликованы очередные снимки новых смартфонов от Apple - iPhone 11 и iPhone 11 Max.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.
Обновлено в 03:36
Экономика

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Екатеринбуржцы внесли 11 079 предложений по строительству храма

Обновлено в 02:55
Наука

IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали

По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

В Полюстрово мужчина украл огромный мешок корма для собак

Накануне в полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный похитил из зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак.
Обновлено в 02:05
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