В ВКС России появятся летчицы-истребителиРоссийская газета 05:37

Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

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Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.

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