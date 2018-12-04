Спорт
В ВФЛА прокомментировали решение ИААФ
В ВФЛА прокомментировали решение ИААФГазета.Ru08:29
В Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не получали официального уведомления о продлении санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), передает ФАН. Об этом проинформировала пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева.
Газета.Ru08:29
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Футбол
Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»
Обновлено в 08:40
Футбол
РПЛ уберёт холодные города из календаря в ручном режиме
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил о решении клубов первенства поддержать предложение, при котором из календаря чемпионата будут в ручном режиме убраны города, где проводить матчи не позволяет холодная погода.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова
Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 08:57
Футбол
Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев объявил состав на домашний этап Евротура - Кубок Первого канала.
Обновлено в 08:57
Футбол
Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»
В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол
Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле
Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Стэмкос назвал главное качество Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ
Капитан "Тампы Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Нью-Джерси" (5:1) в матче чемпионата НХЛ объяснил результативность партнера Никиты Кучерова, набравшего четыре очка за встречу.
Обновлено в 07:43
Футбол
Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции
Обновлено в 08:13
Футбол
ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ
Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018 пропорционально участию игроков этих клубов в турнире, сообщается в релизе ФИФА.
Обновлено в 08:57
Спорт
Петербург примет чемпионаты мира по рапиду и блицу
Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря.
Обновлено в 08:59
Футбол
Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года
29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Теннис
Касаткина и Шарапова претендуют на приз зрительских симпатий WTA
Обновлено в 06:49
Баскетбол
«Миннесота» одержала победу над «Хьюстоном» в матче НБА
Обновлено в 08:59