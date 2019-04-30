Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Глава «ЮТэйр» опроверг данные о рисках прекращения полётов из-за долгов

RT на русском06:34

Президент компании: Авиакомпания UTair не намерена прекращать свою деятельность

Эхо Москвы07:07

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ru03:40

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новости03:52

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъ03:37

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАСС03:26

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБК03:54
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
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В России начали продавать новый Kia ProCeed

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Центризбирком Украины официально объявил Зеленского президентом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский.
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Космос

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Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) уже в третий раз перенесли.
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В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
Обновлено в 05:00
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

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Происшествия

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Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

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Обновлено вчера в 07:54
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 64,6314 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Общество

Москвичей предупредили о дожде на Первомай

Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Технологии

Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Артиллеристы применили сирийскую тактику в учениях на Ставрополье

Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

«Атлетико» интересуется Игуаином

Обновлено вчера в 23:19
Общество

В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Политика

Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Здоровье

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Технологии

Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий

Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Культура

Внук генерала Карбышева опроверг информацию о проверке Comedy Woman СК

Сегодня появилась информация о том, что внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастыркина, в котором просит проверить шоу Comedy Woman по двум статьям: «Клевета» и «Реабилитация нацизма».
Обновлено в 06:26
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах

Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Политика

Норвежцы поймали белуху-шпиона ВМФ России

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Культура

ВДНХ впервые станет площадкой международного фестиваля «Московская весна A Cappella»

ВДНХ впервые станет одной из площадок проведения фестиваля.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
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