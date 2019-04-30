Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Авто
В России начали продавать новый Kia ProCeed
Обновлено в 04:44
Политика
Центризбирком Украины официально объявил Зеленского президентом
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:44
Космос
Запуск корабля Dragon снова перенесли из-за сбоя на МКС
Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) уже в третий раз перенесли.
Обновлено в 06:22
Политика
Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
Обновлено в 05:00
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 64,6314 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Общество
Москвичей предупредили о дожде на Первомай
Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Технологии
Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
Артиллеристы применили сирийскую тактику в учениях на Ставрополье
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
«Атлетико» интересуется Игуаином
Обновлено вчера в 23:19
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Политика
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Технологии
Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий
Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Культура
Внук генерала Карбышева опроверг информацию о проверке Comedy Woman СК
Сегодня появилась информация о том, что внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастыркина, в котором просит проверить шоу Comedy Woman по двум статьям: «Клевета» и «Реабилитация нацизма».
Обновлено в 06:26
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах
Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Политика
Норвежцы поймали белуху-шпиона ВМФ России
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Культура
ВДНХ впервые станет площадкой международного фестиваля «Московская весна A Cappella»
ВДНХ впервые станет одной из площадок проведения фестиваля.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48