Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Авиакомпания UTair будет совершать все полёты строго по расписанию

Эхо Москвы04:31

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новости03:52

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъ03:37

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБК03:54

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАСС03:26

Президент Utair опроверг информацию о прекращении полётов из-за долгов

RT на русском03:05

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ru03:40
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В тувинском селе благодаря нацпроекту реконструируют водозабор

Обновлено вчера в 07:06
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В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
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Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

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Происшествия

Арестован бывший руководитель головного предприятия «Роскосмоса»

Экс-начальника головного предприятия "Роскосмоса" Дмитрия Панова суд арестовал по делу о хищениях.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
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Здоровье

Увольнения начальства добились уральские медики с низкой зарплатой

От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено вчера в 06:12
Авто

Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa

Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

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Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице

Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на детском «Голосе» вышла в свет

Против Алсу развернулась откровенная травля – люди все еще возмущены несправедливостью в финале детского конкурса.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Здоровье

Ученые установили, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом

86 раз в год сексом занимаются люди, че возраст равен 30-39 годам.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым

Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Общество

Супруга губернатора Голубева заработала за год в семь раз больше мужа

Обновлено в 02:48
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Общество

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

XFX показала Radeon RX 590 AMD 50th Anniversary Edition

Компания XFX подготовила достаточно интересную видеокарту Radeon RX 590 AMD 50th Anniversary Edition, которая приурочена к 50-летию компании AMD.
Обновлено в 03:31
Авто

BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в свой день рождения презентовал новый хит

Король российской эстрады решил отпраздновать день рождения не в кругу семьи, а на гастролях.
Обновлено в 03:26
Политика

Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
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