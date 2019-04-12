Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости вчера в 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Сегодня появилась информация об угрозе остановки работы авиакомпании «ЮТэйр» из-за долгов

Эхо Москвывчера в 11:26

Глава «ЮТэйр» опроверг данные о рисках прекращения полётов из-за долгов

RT на русскомвчера в 06:34

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ruвчера в 03:40

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новостивчера в 03:52

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъвчера в 03:37

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАССвчера в 03:26

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБКвчера в 03:54
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Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

Обновлено в 01:20
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Армия и оружие

Американские F-35 начали много простаивать на земле

Обновлено вчера в 10:17
Общество

Ярмольник выиграл суд против ФСО

Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов

Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт

Центр Екатеринбурга перекроют из-за первомайской демонстрации

Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина

Обновлено вчера в 17:46
Транспорт

В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей

«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Кино

Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»

Обновлено вчера в 21:17
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Спорт

Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены

РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено вчера в 19:04
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено вчера в 18:37
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Судебные приставы приостановили работу театра «У Никитских ворот»

Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол

Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Сергей Захаров пережил тюрьму и клиническую смерть: какие тайны скрывал «бархатный баритон» СССР

Обновлено в 01:00
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье

Сам себе Малышева. Приборы, которые помогут вам обследоваться на дому

Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

Раскрыт размер ядерного арсенала США

Обновлено вчера в 22:00
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