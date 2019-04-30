Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБК03:54

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ru03:40

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъ03:37

Авиакомпания UTair будет совершать все полёты строго по расписанию

Эхо Москвы04:31

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАСС03:26

Президент Utair опроверг информацию о прекращении полётов из-за долгов

RT на русском03:05

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новости03:52
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Происшествия

В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров

Обновлено в 03:47
Футбол

Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье

Обновлено в 04:28
Спорт

Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной

В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Путешествия

В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей

В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов.
Обновлено в 04:11
Происшествия

На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков

В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Экономика

Utair заявила о риске прекращения полетов из-за долгов

Utair заявила о том, что авиакомпания может приостановить полеты из-за долгов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»

Ранее неоднократно сообщалось о желании Неймара покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал», однако сам форвард и его отец опровергали эту информацию.
Обновлено в 04:17
Авто

Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa

Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев

Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики

Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Авто

Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах

Эксперты составили список самых популярных расцветок автомобилей в разных регионах России.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП

Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию

В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

Лидер ИГ появился на видео впервые за пять лет

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео; он выступил с заявлением, в котором, в частности, обсудил потерю территорий в Сирии.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Мозаичное панно в честь героев Афганистана, которым планировалось украсить станцию метро «Проспект Славы», продается на Avito

Панно посвящено воинам-интернационалистам. Это первое панно из смальты, посвященное Афганистану.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Футбол

«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:27
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
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