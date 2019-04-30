Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Обновлено в 10:08
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика
Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники Гуаидо
Сторонники Гуаидо собираются на автотрассе перед военной базой «Ла-Карлота».
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Новые смартфоны iPhone получат быструю зарядку в комплекте
По информации интернет-ресурса Mac Otakara, гаджеты получат в комплекте адаптер быстрой зарядки USB-C мощностью 18 Вт, в том числе кабель Lightning-USB-C.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Космос
Луна сформировалась в результате выплескивания магмы с Земли
Обновлено в 08:05
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика
США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу
США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 17:57
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Наука
В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека
В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено вчера в 02:19
Кино
Скончалась французская актриса Анемон
Обновлено в 13:46
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено в 07:38
Футбол
Защитник «Аякса» де Лигт стал самым молодым капитаном на полуфинальной стадии ЛЧ
Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт стал самым молодым футболистом, выводившим свою команду на поле в качестве капитана на матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:33
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Происшествия
Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии
Оползень повредил как минимум 15 домов в Боливии. Власти организуют временный лагерь для пострадавших.
Обновлено в 19:10
Здоровье
В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»
В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
Обновлено в 03:00
Наука
Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных
По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.
Обновлено в 09:57
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Политика
Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле
Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Футбол
Кечинов: обещания Кононова в «Спартаке» сразу вызвали смех
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова за высказывания, данные им в начале работы в стане "народной команды".
Обновлено в 14:15
Кино
Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Финал»
Обновлено в 19:12