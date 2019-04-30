В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

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