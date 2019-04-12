Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Сегодня появилась информация об угрозе остановки работы авиакомпании «ЮТэйр» из-за долгов

Эхо Москвы11:26

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ru03:40

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБК03:54

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новости03:52

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъ03:37

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАСС03:26

Глава «ЮТэйр» опроверг данные о рисках прекращения полётов из-за долгов

RT на русском06:34
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Общество

Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

Обновлено в 07:09
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Соник»

Обновлено в 09:55
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено в 10:56
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Общество

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Общество

Военный завод обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»

Напомним, что скандал вокруг детского "Голоса" разгорелся после победы Абрамовой в финале шоу, прошедшего 26 апреля.
Обновлено в 16:16
Политика

Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Обновлено в 13:09
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Обновлено в 14:33
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:44
Политика

Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
Экономика

«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Космос

Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Обновлено в 12:10
Общество

Император Японии Акихито отрекся от престола

Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Общество

Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи

После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Зарубежные посылки могут обложить единым сбором

Члены Ассоциации компаний интернет-торговли обратились с просьбой к вице-премьеру Дмитрию Козаку обложить все посылки из-за рубежа единым сбором в размере 15% от стоимости посылки.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Названа стоимость участия Роберта Дауни мл. в фильме «Мстители 3»

Роберт Дауни мл. заработал значительно больше своих коллег, приняв участие в фильме "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 17:41
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