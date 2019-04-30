Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава «ЮТэйр» опроверг данные о рисках прекращения полётов из-за долгов

RT на русском06:34

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъ03:37

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБК03:54

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новости03:52

Президент компании: Авиакомпания UTair не намерена прекращать свою деятельность

Эхо Москвы07:07

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАСС03:26

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ru03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Технологии

«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали нейросеть для генерации новостных заголовков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

На Дне рождения подруги Вера Брежнева станцевала на барной стойке

На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь Дня рождения Сабины Мусиной, владеющей известным салоном красоты.
Обновлено в 06:58
Общество

Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход

По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Политика

Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Политика

Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Наука

Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР

По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено в 06:15
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Технологии

Разработчик робоигрушек Anki закроется, освоив $200 млн

Робот Cozmo, выпущенный Anki в 2016-м За свою историю Anki получила около 200 млн долларов инвестиций, и в последние годы показывала значительную выручку.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский и Порошенко отреагировали на окончательные итоги выборов

Примечательно, что Зеленский набрал рекордное для Украины количество голосов во втором туре.
Обновлено в 08:00
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Происшествия

После ареста полковника ФСБ Черкалина из ведомства уволили еще 27 сотрудников

Из Федеральной службы безопасности в связи с расследованием уголовного дела в отношении арестованного полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении крупных взяток, уволили 27 сотрудников.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики

Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше

Увеличение численности американских военных в Польше станет нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева

Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне

Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное