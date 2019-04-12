Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Политика
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Хоккей
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая
«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве
«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Автоспорт
Гран-при Италии продлил контракт с «Формулой-1» до 2024 года
Автомобильный клуб Италии и руководство «Формулы-1» договорились о проведении Гран-при Италии в Монце до 2024 года.
Обновлено в 10:06
Общество
Росгвардия советует подружиться с соседями перед майскими праздниками
Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» рассудит бригада Матюнина
Главным арбитром встречи «Ахмата» и «Зенита» станет судья Алексей Матюнин из Москвы.
Обновлено в 10:10
Кино
Крис Пратт опубликовал запрещенное видео со съемок «Мстителей»
Актер Крис Пратт опубликовал в Instagram видео, которое записал во время съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 03:02
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка
В преддверии майских праздников Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка, сообщает Newinform.
Обновлено в 08:44
Хоккей
«Спартак» подписал новый контракт с Ганзлом
Московский «Спартак» заключил новое соглашение с нападающим Робином Ганзлом. Сообщается, что новый контракт игрока рассчитан на один год.
Обновлено в 09:29
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
В Киеве началась встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского и предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.
Обновлено в 08:47
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38