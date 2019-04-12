Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетовРИА Новости 03:52

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
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Глава «ЮТэйр» опроверг данные о рисках прекращения полётов из-за долгов

RT на русском06:34

UTair планирует совершать полеты по расписанию

ТАСС03:26

Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

РБК03:54

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

РИА Новости03:52

Президент Utair отрицает вероятность приостановки полетов компанией

Коммерсантъ03:37

Президент компании: Авиакомпания UTair не намерена прекращать свою деятельность

Эхо Москвы07:07

Директор курганского аэропорта прокомментировал возможность отмены единственного рейса в Москву

URA.Ru03:40
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Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке военного переворота

Обновлено в 08:26
Происшествия

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики

Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
Обновлено вчера в 18:18
Энергетика

«Северный поток-2» планируется запустить по плану в конце года

Оператор проекта "Северный поток – 2" компания Nord Stream 2 AG вместе с подачей третьей заявки по прокладке газопровода через Данию подала апелляцию на это требование Датского энергетического агентства (DEA).
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

«Спартак» подписал новый контракт с Ганзлом

Московский «Спартак» заключил новое соглашение с нападающим Робином Ганзлом. Сообщается, что новый контракт игрока рассчитан на один год.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

Обновлено в 07:08
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции

ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Врачи-волонтеры из Москвы и Петербурга в мае отправятся на Курилы

Двадцатая медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" пройдет с 12 по 25 мая - на Курильский остров Итуруп отправятся врачи-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил во вторник Фонд Андрея Первозванного, организующий акцию.
Обновлено в 07:45
Культура

Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman

Обновлено в 06:46
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Кадыров возглавил конный горный поход из тысячи всадников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграме, что решил возглавить самый грандиозный по числу участников конный поход.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Россия и Турция ведут консультации по истребителям пятого поколения

Обновлено в 08:44
Кино

Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Энергетика

Чистая прибыль ConocoPhillips в I квартале увеличилась почти в 2 раза

Чистая прибыль американской нефтегазовой компании ConocoPhillips, приходящаяся на акционеров, в I квартале 2019 г. составила $1,833 млрд, что выше значения за аналогичный период прошлого года более чем в два раза, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Экономика

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
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