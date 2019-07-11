Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.

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Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы. Правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца.

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

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