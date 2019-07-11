Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиозиВести.Ru вчера в 19:44
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы. Правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца.
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с чего всё началось
Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.РИА Новостивчера в 18:22
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