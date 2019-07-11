Происшествия

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиозиВести.Ru вчера в 19:44

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы. Правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца.
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СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона

Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos.
РИА Новостивчера в 18:22

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Двое россиян задержаны в Уругвае за помощь итальянскому мафиози

Эхо Москвы01:30

Интерпол задержал в Уругвае россиян по подозрению в пособничестве мафиози

РБКвчера в 20:33

СМИ: Сотрудники Интерпола задержали в Уругвае троих россиян

RT на русскомвчера в 19:01

В Уругвае задержали подозреваемых в сокрытии итальянского мафиози россиян

Интерфаксвчера в 19:58

СМИ: в Уругвае задержаны двое россиян по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

ТАССвчера в 18:59

СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона

РИА Новостивчера в 18:22

В посольстве РФ прояснили данные о задержании россиян в Уругвае

Газета.Ruвчера в 18:43
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Люди оказались под завалами обрушившегося дома в Китае

Трехэтажный жилой дом рухнул, и под его завалами оказались 5 человек, один житель получил травму.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Изгнанный Зеленским чиновник назвал его «дебилом» и хамом

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства "дебилом" и хамом.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Больше половины россиян работают сверхурочно

Эксперты отмечают, что доля работающих сверхурочно россиян может быть куда выше, т. к. невозможно определить, сколько жителей работают нелегально или «фрилансят».
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье

Названы три признака серьезных проблем с печенью

Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
Обновлено в 00:47
Финансы

Газпромбанк запустил кредитку с «умным» кешбэком

Газпромбанк с 11 июля добавил в свою линейку продуктов кредитную «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек

Обновлено вчера в 22:59
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено вчера в 13:35
Технологии

Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории

Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено вчера в 03:12
Общество

Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился

Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США

Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено в 02:30
Политика

В Интернете обсуждают Зеленского, забравшегося на купол здания Рады

В Интернете появились фото, на которых изображен человек в деловом костюме, стоящий на куполе здания Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 17:59
Наука

Россия обнаружит скрытые подлодки США

В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева разделась догола в поддержку Светланы Лободы

Светлана Лобода опубликовала в микроблоге «обнаженную» фотографию, на которой женщина запечатлена в эффектной позе йоги.
Обновлено в 02:06
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
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