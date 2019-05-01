Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельбаТАСС вчера в 18:47
Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина. Подозреваемый схвачен, сообщил местный телеканал WSOC. Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт.
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