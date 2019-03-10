В Ульяновской области зафиксировали вспышку кориРИА Новости 12:56

с чего всё началось

Вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области, диагноз подтвердился у 11 человек, в том числе у троих детей, сообщает в воскресенье минздрав региона.

Политика Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как Европа отвернулась от российского лидера Владимир Путина в начале его президентства.

Происшествия Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Политика Названы вероятные места для побега Порошенко В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.

Политика В ГИБДД предложили оборудовать автобусы подушками безопасности В понедельник, 11 марта, ТАСС со ссылкой на начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина сообщило, что Госавтоинспекция вышла с инициативой оборудовать подушками безопасности автобусы, а также усилить каркас и крепление сидений.

Политика Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.

Политика Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров.

Экономика ЦБ РФ в суде требует ликвидировать «Камчаткомагропромбанк» Заявление ЦБ РФ принято к производству. ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года.

Общество Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.

Политика Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%.

Политика В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля» Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.

Политика AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.

Армия и оружие Истребители три раза за неделю поднимались на перехват у границ России Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождение три раза, разведку у российских границ за неделю вели 17 иностранных летательных аппаратов.

Происшествия NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.

Политика Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране.

Армия и оружие Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Общество В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.

Политика Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.

Происшествия В центре Стокгольма взорвался автобус В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.