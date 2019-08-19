Происшествия

В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11REGNUM 05:12

Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска. Так, по данным регионального министерства здравоохранения, 18 августа были госпитализированы ещё пять человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В ульяновской БСМП новые случаи отравления тереньгульским подсолнечным маслом

Ульяновск онлайн07:01

Онищенко прокомментировал случаи отравления растительным маслом

РИА Новости08:48

Число госпитализированных с отравлением в Ульяновской области возросло до 11

ТАСС05:33

Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом

РБК05:45

В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей

Ульяновская правда06:16

В Ульяновске еще трое взрослых и двое детей госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом

Ульяновск.Экспресс05:12

В воскресенье после употребления подсолнечного масла госпитализировали еще пять человек

Ulpressa04:58
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Футбол

Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова

Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Политика

Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Штурмовики Су-25СМ3 ЮВО совершили посадку рядом с трассой М4 «Дон»

В Ростовской области для учений специально оборудовали грунтовую взлетно-посадочную полосу. Пилоты Су-25 отрепетировали вынужденную посадку.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Экономика

Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными

Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Технологии

Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Мэр Екатеринбурга вручил грамоты экипажу севшего в поле А321

Обновлено в 10:19
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество

РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках

Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
ЖКХ

Собянин: в Москве появится новая пешеходная улица

В понедельник ход работ проверил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:57
Технологии

«ВКонтакте» назначила операционного директора

Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.
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Происшествия

Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

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Футбол

ФИФА представила лучшие голы года

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Политика

Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
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Армия и оружие

В России могут ввести наказания за продажу военной формы

В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
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Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евро

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков

Суд в Алтайском крае приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно 37-летнюю жительницу Бурлинского района, признанную виновной в истязании двух детей своего мужа.
Обновлено в 08:19
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

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Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
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Происшествия

В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы

В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Общество

Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет

Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева.
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Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»

«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19.
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