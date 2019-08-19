Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска. Так, по данным регионального министерства здравоохранения, 18 августа были госпитализированы ещё пять человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11

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