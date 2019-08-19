Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11REGNUM 05:12
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска. Так, по данным регионального министерства здравоохранения, 18 августа были госпитализированы ещё пять человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей
Ульяновская правда06:16
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Футбол
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова
Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Политика
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ3 ЮВО совершили посадку рядом с трассой М4 «Дон»
В Ростовской области для учений специально оборудовали грунтовую взлетно-посадочную полосу. Пилоты Су-25 отрепетировали вынужденную посадку.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Технологии
Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019
Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019.
Обновлено в 07:19
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество
РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках
Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
ЖКХ
Собянин: в Москве появится новая пешеходная улица
В понедельник ход работ проверил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:57
Технологии
«ВКонтакте» назначила операционного директора
Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
ФИФА представила лучшие голы года
Обновлено в 10:23
Политика
Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы
По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
В России могут ввести наказания за продажу военной формы
В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
Обновлено в 04:38
Финансы
Центробанк повысил курс доллара и евро
На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков
Суд в Алтайском крае приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно 37-летнюю жительницу Бурлинского района, признанную виновной в истязании двух детей своего мужа.
Обновлено в 08:19
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы
В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Общество
Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет
Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева.
Обновлено в 09:32
Футбол
Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»
«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 10:24