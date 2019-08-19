Происшествия
В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления масломРоссийская газета 06:35
В больницы Ульяновской области поступило еще пять человек, употреблявших в пищу подсолнечное масло кустарного производства, содержащее ядовитые вещества. Среди них двое детей и трое взрослых. Информацию об этом распространил региональный минздрав.
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В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей
Ульяновская правда06:16
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Политика
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Политика
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Шоу-бизнес
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Футбол
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Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
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Экономика
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Происшествия
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Происшествия
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Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
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Армия и оружие
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Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Происшествия
На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар
«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.
Обновлено в 09:23
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
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Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
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Обновлено в 06:35
Авто
Спортивный Subaru BRZ 2020 выпустят тиражом 300 экземпляров
Спортивную линейку с индексом tS ограничат тиражом 300 единиц, ее особенностями станут иной экстерьер, перенастроенное рулевое управление и безальтернативная МКПП.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Культура
Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 04:49
Наука
Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов
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Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
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Политика
В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 11:38
Здоровье
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По еженедельным данным обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
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Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11