Происшествия

В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления масломРоссийская газета 06:35

В больницы Ульяновской области поступило еще пять человек, употреблявших в пищу подсолнечное масло кустарного производства, содержащее ядовитые вещества. Среди них двое детей и трое взрослых. Информацию об этом распространил региональный минздрав.
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