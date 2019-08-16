Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным масломRT на русском 07:21

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
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Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления в Ульяновской области

ТАСС10:34

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

Интерфакс11:41

Отравившихся подсолнечным маслом наблюдают специалисты Минздрава РФ, возбуждено уголовное дело

Ульяновск онлайн11:07

СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом

РИА Новости08:00

Отравленное масло из Тереньгульского района продавали в медучреждении. Следком проводит проверку

Ульяновская правда08:49

СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске

РБК10:02

В начале августа скончалась женщина, еще один человек умер сегодня. Полиция ищет 600 литров отравленного масла. Собрали всю информацию по массовому отравлению

Ulpressa07:21
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Экономика

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Авто

АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta

АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Политика

WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Россиянка оставила у храма сумку с новорожденным и скрылась

Обновлено в 11:41
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено в 09:21
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Обновлено в 10:20
Наука

Велосипедный шлем повысил стремление к риску даже без велосипеда

Немецкие психологи выяснили, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску и в ситуациях, не связанных с управлением велосипедом.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»

Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»

Обновлено вчера в 11:59
Кино

Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ

Сценарист американского сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин поделился своим отношением к проекту НТВ на ту же тему.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Культура

На «Русских сезонах» во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий

Международный фестиваль "Русские сезоны" состоит во Франции в следующем году, пройдет 270 мероприятий в 64 городах, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:35
Футбол

Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»

35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Авто

Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год

Обновлено в 04:37
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Здоровье

Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года

Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Политика

Лолита раскритиковала политику Зеленского

Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Обновлено в 09:04
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
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