Происшествия
В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным масломМИР 24 вчера в 09:03
В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом. Всего в больницу было доставлено семь человек, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
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Опасное подсолнечное масло, отравившее ульяновцев, проверить будет невозможно
Ульяновск.Экспресс04:40
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Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте
На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве. Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев.
Обновлено в 12:20
Политика
Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости
Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua».
Обновлено в 13:26
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Общество
Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье»
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» в субботу, 17 августа, состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва».
Обновлено в 07:01
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть
Машина упала в пропасть в горах Дагестана, погиб ребенок, его отец пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.
Обновлено в 12:26
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» благодаря голу Азеведу
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в товарищеском матче, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Напомним, обе команды недавно выступали на Кубке президента Республики Казахстан.
Обновлено в 10:23
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости
Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Авто
Fiat представил трехмерный макет нового купеобразного кроссовера
Итальянская компания Fiat показала трехмерную масштабную модель своего будущего кросс-купе Fastback.
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Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
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Армия и оружие
Порезана первая сталь для британского фрегата класса «Тип-26»
На предприятии Govan (компания BAE Systems) состоялась церемония резки первой стали для строительства второго фрегата класса "Тип-26".
Обновлено вчера в 09:28
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31