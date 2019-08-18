В Ульяновской области произошло жуткое убийство целой семьи - подросток расправился с тремя взрослыми и двумя детьми, вместе с которыми проживал. Как стало известно РЕН ТВ, 16-летний юноша из села Патрикеево заранее планировал убить близких.

с чего всё началось

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

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