Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собойГазета.Ru 06:23
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Общество
Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака
Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.
Обновлено в 06:01
Авто
Легендарное авто «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в total black прилетела на Сардинию
Певица выбрала эффектный образ total black. Она надела кроп-топ и широкие атласные брюки.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо первенца
Первенец Овечкина и Шубской появился на свет 18 августа 2018 года. Его назвали Сергеем – в честь погибшего старшего брата хоккеиста.
Обновлено в 08:06
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Общество
Володин рассказал о планах создания аэропорта в Балакове
Сегодня, 18 апреля, сразу после приземления первого пассажирского самолета в саратовском аэропорту «Гагарин» на территории нового аэровокзала состоялось совещание под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров
Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено в 06:42
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Футбол
«Спартак» и «Динамо» предложили контракты Франку Рибери
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в переходе французского полузащитника Франка Рибери, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 06:32
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено вчера в 05:02
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Обновлено в 03:44
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Политика
Глава партии Зеленского считает маленькой зарплату депутата
Руководитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплата депутатов Верховной рады недостаточная.
Обновлено в 07:01
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Украина выдала Израилю беглого гражданина США
Власти Украины экстрадировали в Израиль беглого американского гражданина Амоса Дов Сильвера.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16