Происшествия
В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным масломРБК 03:49
В Ульяновске семь человек госпитализировали с кровотечением после, предположительно, отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава по Ульяновской области.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Политика
В Дании сочли сумасшедшей идею Трампа купить Гренландию
Датские политики оценили предложение президента США Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 04:52
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Транспорт
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») объявил о возобновлении продажи авиабилетов в Гюмри (Армения) на зимний сезон.
Обновлено в 03:31
Политика
В Одессе депутаты облсовета подрались за кресло председателя
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди
Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа: митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы, сообщил в Facebook лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Авто
Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год
Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка
В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев
Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
Обновлено в 04:37
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Суд оставил украинских моряков под арестом
Московский городской суд рассмотрел жалобы украинских моряков, связанные с продлением их ареста.
Обновлено в 05:34
Политика
Лондон запретил поставку в Россию подводных аппаратов
Великобритания приняла решение запретить поставку подводных погружаемых аппаратов, а также сопутствующего оборудования в Россию.
Обновлено вчера в 08:02
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Общество
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Экономика
Минфин раскрыл программу визита Антона Силуанова в Курган
Министерство финансов РФ опубликовало подробный график визита главы ведомства Антона Силуанова в Курган.
Обновлено 14 августа в 09:01
Происшествия
В поезде на Омск пассажиры устроили кровавую драку
В поезде, следующем по маршруту Новый Уренгой — Омск, в четверг, 15 авгутса, произошла серьезная драка между пассажирами.
Обновлено в 03:10
Музыка
Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем
Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.
Обновлено в 04:56