Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным масломРБК 03:49

В Ульяновске семь человек госпитализировали с кровотечением после, предположительно, отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава по Ульяновской области.
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Источник назвал возможную причину отравления жителей Ульяновской области

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Ульяновская правда03:45

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Ulpressa04:29

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Ульяновск.Экспресс04:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
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