В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистемаВести.Ru 17:51

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он уточнил, что взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы, передает РИА Новости.

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

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