Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистемаВести.Ru 17:51

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он уточнил, что взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы, передает РИА Новости.
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Подробнее о событии

Самолет SSJ-100 Ульяновск - Москва не вылетел из аэропорта по техническим причинам

ТАСС18:10

В Ульяновске SSJ-100 прервал взлёт из-за датчика гидросистемы

RT на русском17:50

В Ульяновском аэропорту не смог взлететь самолет «Аэрофлота»

Ульяновская правда18:07

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема, сообщил источник

РИА Новости17:00

Самолет SSJ 100 «Аэрофлота» прервал взлет из-за неполадок гидросистемы

Коммерсантъ16:49

SSJ 100 Ульяновск - Москва экстренно прервал взлет из-за неполадок

Газета.Ru16:41

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

РБК17:43
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