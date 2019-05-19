Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистемаВести.Ru 17:51
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он уточнил, что взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы, передает РИА Новости.
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