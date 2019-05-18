Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистемаВести.Ru вчера в 17:51
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он уточнил, что взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы, передает РИА Новости.
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Обновлено вчера в 11:05
Музыка
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Российская певица Валерия назвала блестящим выступление Сергея Лазарева на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 22:39
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Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
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Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
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Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года
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Обновлено 17 мая в 22:32
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Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152
В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Игры
THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»
Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено 17 мая в 21:04
Здоровье
Сколько нужно проработать, чтобы уйти в декрет? Права беременных на работе по трудовому кодексу
Далеко не все будущие мамы знают, сколько нужно проработать, чтобы уйти в декрет.
Обновлено вчера в 05:57
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Обновлено 17 мая в 01:05
Авто
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Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
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«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
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Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье
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Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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Культура
Картина, купленная как стилизация под Пикассо, оказалась подлинником
Картину, которую приобрели на распродаже за 293 доллара, оказалась подлинником работы Пабло Пикассо.
Обновлено 17 мая в 16:40
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено вчера в 00:53
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
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Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07