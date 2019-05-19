Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистемаВести.Ru 17:51
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он уточнил, что взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы, передает РИА Новости.
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В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
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Сегодня, 18 мая, в Брянском театре юного зрителя с программой «Обычные слова» выступил народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
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Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Происшествия
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Обновлено в 03:59
Происшествия
В Китае землетрясение магнитудой 5,1 разрушило 160 зданий
В субботу, 18 мая, на северо-востоке Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого повреждены или разрушены оказались около ста шестидесяти зданий.
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МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году
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Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
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Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%
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В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
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Обновлено в 21:23
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Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
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Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
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Участниками мероприятия стали представители названного делового сословия из разных его сегментов, а также банковского сектора и госструктур, чья деятельность направлена на оказание финансовой и не только поддержки некрупным омским предпринимателям.
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