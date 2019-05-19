Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистемаВести.Ru 17:51

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он уточнил, что взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы, передает РИА Новости.
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема, сообщил источник

РИА Новости17:00

В Ульяновске SSJ-100 прервал взлёт из-за датчика гидросистемы

RT на русском17:50

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

РБК17:43

Самолет SSJ-100 Ульяновск - Москва не вылетел из аэропорта по техническим причинам

ТАСС18:10

Самолет SSJ 100 «Аэрофлота» прервал взлет из-за неполадок гидросистемы

Коммерсантъ16:49

SSJ 100 Ульяновск - Москва экстренно прервал взлет из-за неполадок

Газета.Ru16:41

В Ульяновском аэропорту не смог взлететь самолет «Аэрофлота»

Ульяновская правда18:07
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Наука

Психологи сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей

Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.
Обновлено в 14:38
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
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Музыка

Кончита Вурст оценила выступление Лазарева на «Евровидении-2019»

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Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Политика

Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Гаджеты

Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey

Компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey ещё в январе.
Обновлено в 12:33
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол

Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19.
Обновлено в 10:37
Музыка

На Евровидении победили Нидерланды

Обновлено в 19:04
Общество

Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов

Особо в министерстве подчеркнули, что безопасность объектов образования находится на постоянном контроле, система антитеррористической безопасности образовательной среды действует на всей территории и охватывает каждую школу страны.
Обновлено в 05:48
Культура

Замечательный подарок брянцам сделал Райкин

Сегодня, 18 мая, в Брянском театре юного зрителя с программой «Обычные слова» выступил народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
Обновлено в 14:43
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество

Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Китае землетрясение магнитудой 5,1 разрушило 160 зданий

В субботу, 18 мая, на северо-востоке Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого повреждены или разрушены оказались около ста шестидесяти зданий.
Обновлено в 11:24
Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Транспорт

МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году

Проект МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году, а движение будет запущено уже в 2019 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Экономика

Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.
Обновлено в 01:52
Общество

«Когда меня спрашивают из госструктур, чем нам, бизнесу, помочь, я всегда отвечаю: «Вы просто не мешайте, и все – это лучшая помощь!»

Участниками мероприятия стали представители названного делового сословия из разных его сегментов, а также банковского сектора и госструктур, чья деятельность направлена на оказание финансовой и не только поддержки некрупным омским предпринимателям.
Обновлено вчера в 23:16
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