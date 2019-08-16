В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

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