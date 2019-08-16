Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным масломRT на русском 07:21

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
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СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске

РБК10:02

В начале августа скончалась женщина, еще один человек умер сегодня. Полиция ищет 600 литров отравленного масла. Собрали всю информацию по массовому отравлению

Ulpressa07:21

Отравленное масло из Тереньгульского района продавали в медучреждениях. Следком проводит проверку

Ульяновская правда08:49

В связи с массовым отравлением в Ульяновске возбудили уголовное дело

Интерфакс08:00

Один из семи госпитализированных после отравления в Ульяновске умер в больнице

ТАСС03:30

СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом

РИА Новости08:00

Отравленный подсолнечник привезли из Сызарни

Ульяновск онлайн05:36
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WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
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Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил генпрокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram.
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Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

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Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
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Die Welt объяснила необходимость существования мировой державы

Die Welt пишет о необходимости мировой державы для того, чтобы борьба за гегемонию и равновесие не превратилась в ядерную игру в кости.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
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