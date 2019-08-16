Происшествия
В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным масломРБК 03:49
В Ульяновске семь человек госпитализировали с кровотечением после, предположительно, отправления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава по Ульяновской области.
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Кино
Везучий: за что в России обожают Пьера Ришара
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
Обновлено в 02:49
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Политика
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви
Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
Обновлено в 03:54
Политика
В Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Анна Чиповская показала подросшую дочь Маруси Фоминой
Анна Чиповская показала подросшую дочь Маруси Фоминой Напомним, что предложение руки и сердца своей возлюбленной Алексей сделал в марте прошлого года, а уже в конце апреля они расписались в Грибоедовском ЗАГСе.
Обновлено вчера в 13:59
Наука
Химики получили новую форму углерода
Обновлено в 03:28
Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Финансы
Дивдоходность «АЛРОСА» может выйдет на уровень 5,3%
"АЛРОСА" в понедельник, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО.
Обновлено в 04:00
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем гособлигаций США
Крупнейшим держателем американских облигаций является Япония, располагающая госбумагами США на сумму $1,12 трлн.
Обновлено в 00:56
Кино
Первый кинофестиваль о проблемах подростков пройдёт на Сахалине
На Сахалине пройдёт первый кинофестиваль о проблемах подростков.
Обновлено в 02:50
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Здоровье
Эксперты назвали способы уменьшить риск возникновения мигрени
Специалисты рассказали, каким образом можно уменьшить риск возникновения сильных головных болей.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне»
Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Газзаев стал новым главным тренером «Енисея»
Ранее Газзаев работал в «Спартаке» из Владикавказа, где совмещал должности главного тренера и генерального директора.
Обновлено в 03:33